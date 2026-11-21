(Tomas Oneborg / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Företaget Cabonline, som är ägare till Riksdagsförvaltningens taxitjänst Flygtaxi, har utsatts för ett dataintrång, rapporterar Aftonbladet.

– Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning utreder om riksdagens bokningar är påverkade, säger Johanna Holst, pressekreterare på Riksdagsförvaltningen.

Obehöriga har fått tillgång till kundernas bokningsuppgifter, bland annat namn, telefonnummer och adresser. Det är oklart om några av riksdagens ledamöter har fått personuppgifter läckta.