Det amerikanska flygvapnet har blivit utsatt för en hackerattack, uppger flera källor för Reuters. En stor mängd känsliga uppgifter om bland annat personal och operationer riskerar att ha äventyrats på grund av intrånget.

Det är Cloud One, en av flygvapnets viktigaste molnplattformar, som uppges ha blivit utsatt. Intrånget ska ha upptäckts förra månaden i samband med att systemet uppdaterades. Cloud One används som flygvapnets ”samlade lösning” för it-behov, skriver Reuters.

Flygvapnet vill inte kommentera, men uppger att man ständigt ”vidtar lämpliga åtgärder för att skydda flygvapnets information, system och operativa förmåga”.