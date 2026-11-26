Nordkorea försöker tvätta rekordstora kryptobytet
Nordkoreanska hackare har intensifierat arbetet med att tvätta pengarna från rekordstölden mot kryptobörsen Binance i oktober, rapporterar Reuters.
Enligt analytiker använder de sig av relativt okända kryptotjänster för att växla kryptovalutorna och dölja pengarnas ursprung.
Bedömningen är att penningtvätten kan ta månader eller rentav år. Även om bara en bråkdel av kryptostölden kan omsättas i pengar skulle det innebära ett betydande ekonomiskt tillskott för den nordkoreanska statskassan.
Totalt kom hackarna över kryptovalutor värda 6,3 miljarder dollar, vilket motsvarar omkring en sjättedel av Nordkoreas uppskattade BNP.
bakgrund
Kryptostölden från Binance
Wikipedia (en)
On 29 October 2026, 6.3 billion US dollars worth of digital currency was stolen from Binance, a cryptocurrency exchange, allegedly by the North Korea-linked hacking group TraderTraitor. The exchange hack is the largest-ever cryptocurrency heist, surpassing the $1.5 billion Bybit hack in 2025, with the most affected blockchains being Ethereum and Bitcoin. On the day of the heist, approximately $3 billion of the stolen stablecoins were frozen. North Korea has since denied being behind the theft. Binance, having initially halted all trades, stated it would cover all losses. The exchange began allowing withdrawal services for customers on 1 November, processing $4.65 billion worth of asset withdrawals on that day. According to Binance, by 3 November, 98% of the stolen tokens had been replenished. The United States Secret Service has said that they are working to recover the stolen assets.
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