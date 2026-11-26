Arkivbild från Nordkorea. Invånare och soldater hedrar Nordkoreas tidigare ledare Kim Il-sung och Kim Jong-il i Pyongyang (2025).

Nordkoreanska hackare har intensifierat arbetet med att tvätta pengarna från rekordstölden mot kryptobörsen Binance i oktober, rapporterar Reuters.

Enligt analytiker använder de sig av relativt okända kryptotjänster för att växla kryptovalutorna och dölja pengarnas ursprung.

Bedömningen är att penningtvätten kan ta månader eller rentav år. Även om bara en bråkdel av kryptostölden kan omsättas i pengar skulle det innebära ett betydande ekonomiskt tillskott för den nordkoreanska statskassan.

Totalt kom hackarna över kryptovalutor värda 6,3 miljarder dollar, vilket motsvarar omkring en sjättedel av Nordkoreas uppskattade BNP.