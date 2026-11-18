Hackare har tagit sig in i Lykos interna system och lagt beslag på kunders personuppgifter, rapporterar SvD. Sminkjätten uppmanar nu kunder att vara extra vaksamma på sms, mejl eller telefonsamtal som påstår sig komma från Lyko eller leveransföretaget.

– Vi har haft problem med bedrägerier tidigare, säger Lykos kommunikationschef Tom Thörnblom.

Hur många kunder som drabbats vill Lyko inte gå in på.