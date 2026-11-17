Ikeas webbplats och flera andra av världens mest besökta sajter har utsatts för ett cyberangrepp där hackare försökt stjäla kryptovaluta och infektera Iphone-telefoner. Det uppger säkerhetsforskaren Scott Helme för Reuters.

Enligt Helme har skadlig kod riktats mot besökare på webbplatser som tillhör 178 företag, däribland mediejättarna CNN och BBC, molnbolaget Salesforce och storbanken HSBC.

Angreppet genomfördes av en obehörig aktör via Optimizely, en plattform som företag använder för att optimera sina webbplatser.