FBI har släppt exempel på videofilmer som spelats in av de nordkoreanska hackarna. Bilden är pixlig och otydlig.

Nordkoreanska hackare har stulit kryptovaluta till ett värde av omkring fyra miljarder kronor de senaste 18 månaderna, uppger FBI enligt Reuters. Över 900 personer har drabbats av angreppen, som går under namnet ”FaceStealer”.

Offren bjuds in till falska videomöten via kapade konton som tillhör personer de känner. Ljudet verkar sedan krångla och offret uppmanas att klicka på en länk för att lösa problemet. I själva verket installeras skadlig kod på datorn.

Hackarna kommer åt offrets kontakter och kan använda inspelningar från mötet för att lura fler personer.