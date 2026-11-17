Norska Equinor har upptäckt ett pågående cyberangrepp mot vissa it-system, skriver oljejätten i ett pressmeddelande.

Bolaget, som till majoriteten ägs av norska staten, har mobiliserat resurser för att ”neutralisera attacken”, skriver de vidare.

”Det finns inga tecken på att data har stulits. Attacken har inte påverkat Equinors verksamhet och produktion.”