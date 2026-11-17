Pågående cyberangrepp mot norska oljejätten Equinor
Norska Equinor har upptäckt ett pågående cyberangrepp mot vissa it-system, skriver oljejätten i ett pressmeddelande.
Bolaget, som till majoriteten ägs av norska staten, har mobiliserat resurser för att ”neutralisera attacken”, skriver de vidare.
”Det finns inga tecken på att data har stulits. Attacken har inte påverkat Equinors verksamhet och produktion.”
bakgrund
Equinor
Wikipedia (sv)
Equinor ASA (före 2018 Statoil ASA) är ett norskt olje- och gasföretag, som fick sin nuvarande form 1 oktober 2007, då petroleumdivisionen i Norsk Hydro slogs samman med Statoil. Företaget fick sitt nuvarande namn i maj 2018. Equinor är Norges största företag. Mellan 1986 och 2010 bedrev Equinor (dåvarande Statoil) försäljning genom bensinstationer i Norge, Danmark, Sverige, Baltikum och Ryssland. Försäljningsverksamheten börsnoterades 2010 och köptes 2012 av kanadensiska Alimentation Couche-Tard.
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