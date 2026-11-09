Redan i september varnade flera länder för att hackare som använde falska jobbintervjuer lyckats sprida skadlig kod till minst 30 000 datorer i över 100 länder.

I slutet av oktober stals kryptovalutor för över 60 miljarder kronor från Binance. Det kan vara historiens största pengastöld.

Enligt Binance tog sig hackarna in genom en falsk jobbintervju och ett AI-verktyg.

FBI pekar ut nordkoreanska hackare, men Nordkorea nekar. Så hur gick kuppen till och vad hände med pengarna?