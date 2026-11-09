Cyberangreppen • Omni förklarar
Så började historiens största kryptostöld med en jobbintervju
I slutet av oktober stals kryptovalutor för över 60 miljarder kronor från Binance. Det kan vara historiens största pengastöld.
Enligt Binance tog sig hackarna in genom en falsk jobbintervju och ett AI-verktyg.
FBI pekar ut nordkoreanska hackare, men Nordkorea nekar. Så hur gick kuppen till och vad hände med pengarna?
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