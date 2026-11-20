Universeum hackat – 280 000 gästers data läckt
Leverantören av Universeums bokningssystem har utsatts för två cyberangrepp. 280 000 gästers kunddata har läckt, rapporterar GP.
”De uppgifter som obehörig part kan ha kommit över kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer samt födelsedatum (ej personnummer). Kort- och betalningsuppgifter omfattas inte av personuppgiftsincidenten, eftersom vår leverantör inte lagrar sådan data i sina system”, skriver vetenskapscentret.
Det finns inga tecken på att datan används i bedrägerisyfte, men Universeum uppmanar alla gäster att vara extra vaksamma. Leverantören har vidtagit åtgärder för att säkra systemet och händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten.
bakgrund
Universeum
Wikipedia (sv)
Universeum är ett vetenskapscentrum beläget vid Korsvägen i södra delen av centrala Göteborg, nära Världskulturmuseet och Liseberg. Centret grundades gemensamt av Göteborgsregionens kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren. Universeum, som öppnade 8 juni 2001, samarbetar på olika sätt med akademin, näringslivet och samhället och drivs av Universeum AB och Stiftelsen Korsvägen. Byggnaden ritades av Gert Wingårdh, Wingårdh arkitektkontor. 2021 stod Universeums "visualiseringsdom", utförd i trä färdig; även denna tillbyggnad ritades på samma arkitektkontor.
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