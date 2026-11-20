Leverantören av Universeums bokningssystem har utsatts för två cyberangrepp. 280 000 gästers kunddata har läckt, rapporterar GP.

”De uppgifter som obehörig part kan ha kommit över kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer samt födelsedatum (ej personnummer). Kort- och betalningsuppgifter omfattas inte av personuppgiftsincidenten, eftersom vår leverantör inte lagrar sådan data i sina system”, skriver vetenskapscentret.

Det finns inga tecken på att datan används i bedrägerisyfte, men Universeum uppmanar alla gäster att vara extra vaksamma. Leverantören har vidtagit åtgärder för att säkra systemet och händelsen är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten.