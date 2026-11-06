Kina anklagar Storbritannien för ”smutskastning” efter att en brittisk cybersäkerhetsrapport varnat för att Peking kan använda AI för cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur. Det rapporterar AFP.

– Storbritannien använder det gamla svepskälet om hackerattacker för att införa nya åtgärder som ska hämma Kinas AI-utveckling, säger Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesdepartement.

Inom två år väntas Kina och Ryssland regelbundet använda AI i cyberoperationer för att uppnå geopolitiska mål, enligt rapporten.