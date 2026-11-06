Peking slår tillbaka mot brittisk cybervarning
Kina anklagar Storbritannien för ”smutskastning” efter att en brittisk cybersäkerhetsrapport varnat för att Peking kan använda AI för cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur. Det rapporterar AFP.
– Storbritannien använder det gamla svepskälet om hackerattacker för att införa nya åtgärder som ska hämma Kinas AI-utveckling, säger Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesdepartement.
Inom två år väntas Kina och Ryssland regelbundet använda AI i cyberoperationer för att uppnå geopolitiska mål, enligt rapporten.