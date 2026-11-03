Binance hackades med fejkade jobbintervjuer
De hackare som kom över motsvarande 62 miljarder kronor från världens största kryptobörs Binance använde sig av en rad sofistikerade metoder, däribland fejkade jobbintervjuer, skriver Binance på X.
En mjukvaruingenjör på Binance kontaktades via en känd rekryteringsplattform. En påstådd hr-ansvarig höll en första intervju med honom, och delade sitt påstådda konto i sociala medier med personliga bilder och klipp för att bygga tillit.
I nästa skede intervjuades ingenjören av bolagets påstådda vd. Han blev då tillsagd att ladda ner en ”uppgift”, som i själva verket innehöll skadlig kod som infiltrerade hans jobbdator.
Attacken mot Binance – det gäller saken
- Hackare stal kryptovaluta värd 62 miljarder kronor från Binance i slutet av oktober 2026, vilket blev det största cyberrånet i kryptovalutornas historia.
- FBI bekräftade att nordkoreanska hackare låg bakom attacken och att de tvättade tillgångarna via Ethereum.
- Händelsen har väckt oro för branschens säkerhet och förtroende, då liknande attacker tidigare drabbat andra kryptoplattformar.
- Analysföretag uppskattade att nordkoreanska hackare redan året innan stod bakom stölder på runt 20 miljarder kronor.