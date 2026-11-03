De hackare som kom över motsvarande 62 miljarder kronor från världens största kryptobörs Binance använde sig av en rad sofistikerade metoder, däribland fejkade jobbintervjuer, skriver Binance på X.

En mjukvaruingenjör på Binance kontaktades via en känd rekryteringsplattform. En påstådd hr-ansvarig höll en första intervju med honom, och delade sitt påstådda konto i sociala medier med personliga bilder och klipp för att bygga tillit.

I nästa skede intervjuades ingenjören av bolagets påstådda vd. Han blev då tillsagd att ladda ner en ”uppgift”, som i själva verket innehöll skadlig kod som infiltrerade hans jobbdator.