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Italiens svettiga sommar – badbyxförbud, AI och samma gamla sopor

(TT / Privat)

Från ett viralt AI-haveri till politisk ”feminist-washing” och soptunnor som svämmar över i hettan. Italien kokar i sommar – både av 40-gradig värme och politisk friktion.

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