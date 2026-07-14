Italiens svettiga sommar – badbyxförbud, AI och samma gamla sopor
Från ett viralt AI-haveri till politisk ”feminist-washing” och soptunnor som svämmar över i hettan. Italien kokar i sommar – både av 40-gradig värme och politisk friktion.
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