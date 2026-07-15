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Arkivbild av cykelbud i Italien. (Antonio Calanni / AP)
Extremvädret i Europa

Italienska cykelbud strejkar i värmeböljan

Av Hedda Hallsenius
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Cykelbud i flera italienska städer går ut i strejk i den intensiva värmebölja som just nu pågår i landet, rapporterar BBC.

I Bologna och Florens, där temperaturerna ser ut att nå 40 grader i veckan, kommer buden att stänga av sina appar och demonstrera i städernas centrum.

Myndigheterna i Milano har begränsat leveranser under de värsta soltimmarna fram till september. Fackförbundet Nidil Cgil invänder dock att staden och budföretagen borde vidta åtgärder så att buden inte går utan lön på grund av värmepausen.

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