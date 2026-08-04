Italienska sophämtare hittar kastad miljonlott åt vinnare

En grupp sophämtare i Italien har återförenat en förskräckt kvinna med en lott värd en miljon euro, som hon av misstag råkat kasta. Det rapporterar AFP.

Lotten hittades hel och hållen efter att sophämtarna kammat igenom högar med skräp i deras sopbil, enligt deras chef.

Vinnaren trodde först att lotten var ogiltig, men det visade sig att maskinen reagerat på att hennes lokala butik inte kunde betala ut en så stor summa. När hon insåg sitt misstag rusade hon tillbaka till butiken, men då hade redan sopbilen gått.

Ett uppjagat telefonsamtal senare lyckas sopföretaget hitta och stoppa rätt bil, och ge en mycket lättad kvinna sin lott tillbaka.