97 procent av alla kommuner brister när det kommer till placering av barn och unga. Det visar en ny nationell rapport från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), skriver SVT Nyheter.

Två av tre kommuner brister på olika sätt i kontroller innan unga placeras i familjehem eller andra typer av boenden. Andra behöver utveckla hanteringen av orosanmälningar.

– Det här är personer som ofta befinner sig i en väldigt utsatt situation och det är viktigt att samhällets skyddsnät är så finmaskigt som det är tänkt att vara, säger John Ahlberk, Ivo:s generaldirektör.

Varför det är så många kommuner som brister är oklart. Men enligt Ahlberk pågår också arbete med att förbättra området.