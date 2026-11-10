Jämställdhetesminister Nina Larsson (L) har diagnosticerats med bröstcancer, berättar hon för Femina.

Beskedet kom efter en mammografi som gjordes veckan efter valet. Hon har nu opererats och tumören tagits bort.

– Nu återstår en tid när man undersöker och jag får så småningom svar på hur den fortsatta behandlingen ser ut, säger hon.