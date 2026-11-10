Jämställdhetesministern drabbad av bröstcancer
Jämställdhetesminister Nina Larsson (L) har diagnosticerats med bröstcancer, berättar hon för Femina.
Beskedet kom efter en mammografi som gjordes veckan efter valet. Hon har nu opererats och tumören tagits bort.
– Nu återstår en tid när man undersöker och jag får så småningom svar på hur den fortsatta behandlingen ser ut, säger hon.
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