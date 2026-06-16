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Shoppinggata i Tokyo. Arkivbild. (Eugene Hoshiko / AP)
Japans tillväxt

Japans centralbank höjer räntan till 31-årshögsta

Av Andreas Victorzon
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Japans centralbank höjer som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent – den högsta nivån sedan 1995, noterar Bloomberg.

Centralbanken konstaterar att landets ekonomi har återhämtat sig något, men att situationen i Mellanöstern med stigande oljepriser har haft en dämpande effekt, skriver Direkt.

Den japanska yenens uppgång mot dollarn kom av sig efter beskedet, som inte var enhälligt. Samtidigt steg landets marknadsräntor, medan Tokyobörsen dämpades.

Centralbanken: Risken för en betydande avmattning i ekonomin har minskat
efn.se
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