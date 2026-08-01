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Centralbanken Bank of Japan i Tokyo. (Kyodo News via AP)
Japans tillväxt

Låga räntor och svag yen skapar oro i Japan

Av Daniel Persson
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Den japanska ekonomin må växa och deflationen har upphört, men marknaden ifrågasätter ändå landets centralbanks beslut i fredags om att behålla styrräntan på en procent, skriver Financial Times.

I fokus står investerares oro över stigande marknadspriser på olja och de investeringar som premiärminister Sanae Takaichi drivit igenom för att få fart på landets ekonomi. Många befarar att situationen kan svänga över till hög inflation, vilket skulle kunna leda till kraftigt höjda räntor. Det kan i sin tur slå hårt mot det skuldtyngda landet, enligt Dagens industris analys.

Financial Times konstaterar samtidigt att yenen är på sin lägsta nivå på 40 år. På fredagen stödköpte USA:s finansdepartement yen just i hopp om att stärka valutan.

– Vi förstår att vi får stöd från amerikanska myndigheter som går bortom det moraliska, säger vice finansminister Atsushi Mimura i en kommentar.

Den japanska utlåningsräntan från centralbanken ligger på 1 procent
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Asiatiska investerare spekulerar i att yenen kan falla i värde igen
Financial Times  · Ofta betalvägg
”Ökade räntor skulle riskera att skada japansk ekonomi”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Japan räknar med att dess ekonomi växer med 0,6 procent det kommande året
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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