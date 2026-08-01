Låga räntor och svag yen skapar oro i Japan

Den japanska ekonomin må växa och deflationen har upphört, men marknaden ifrågasätter ändå landets centralbanks beslut i fredags om att behålla styrräntan på en procent, skriver Financial Times.

I fokus står investerares oro över stigande marknadspriser på olja och de investeringar som premiärminister Sanae Takaichi drivit igenom för att få fart på landets ekonomi. Många befarar att situationen kan svänga över till hög inflation, vilket skulle kunna leda till kraftigt höjda räntor. Det kan i sin tur slå hårt mot det skuldtyngda landet, enligt Dagens industris analys.

Financial Times konstaterar samtidigt att yenen är på sin lägsta nivå på 40 år. På fredagen stödköpte USA:s finansdepartement yen just i hopp om att stärka valutan.

– Vi förstår att vi får stöd från amerikanska myndigheter som går bortom det moraliska, säger vice finansminister Atsushi Mimura i en kommentar.