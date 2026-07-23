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Googles vd Sundar Pichai och Teslas vd Elon Musk. Arkivbild. (Kevin Lamarque / AP)
AI-kapplöpningen

Jättarnas AI-investeringar skrämmer investerare

Av Andreas Victorzon
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Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC.

Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till 195-205 miljarder dollar, från tidigare 180-190 miljarder dollar. Tesla räknar med att investeringarna överstiger 25 miljarder i år.

– Investerare verkar fokusera på den kraftiga ökningen av kapitalutgifterna, tillsammans med en svagare utsikt för lönsamheten, säger Quilter Cheviots analyschef Ben Barringer till CNBC.

Marknaden oroar sig samtidigt för att även de andra teknikjättarna ska öka investeringstakten, skriver Reuters.

– Risken lutar mot ytterligare höjningar, särskilt så länge Microsoft och andra fortfarande har kapacitetsbrist, säger Saxos strateg Charu Chanana till nyhetsbyrån.

Tesla rasar 13 procent och Alphabet runt 7 procent på torsdagsbörsen.

Båda jättarna rapporterade negativt fritt kassaflöde i det andra kvartalet
CNBC
Var första gången Alphabet redovisade negativt fritt kassaflöde
Reuters  · Ofta betalvägg
Teslas vinst minskade kraftigt när investeringarna ökade med 142 procent
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Andra kvartalet

Vinst per aktie: 9,11 usd
Väntat (LSEG): 2,89 usd
2025: 2,31 usd

Omsättning: 119,8 mdr usd
Väntat (Infront): 116,9 mdr usd
2025: 96,43 mdr usd

Molnintäkter: 24,8 mdr usd
Väntat (Factset): 22,24 mdr usd
2025: 13,62 mdr usd

Alphabets delår
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Alphabets delår bättre än väntat – kapitalutgifterna skenar
CNBC
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