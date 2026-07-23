Jättarnas AI-investeringar skrämmer investerare

Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC.

Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till 195-205 miljarder dollar, från tidigare 180-190 miljarder dollar. Tesla räknar med att investeringarna överstiger 25 miljarder i år.

– Investerare verkar fokusera på den kraftiga ökningen av kapitalutgifterna, tillsammans med en svagare utsikt för lönsamheten, säger Quilter Cheviots analyschef Ben Barringer till CNBC.

Marknaden oroar sig samtidigt för att även de andra teknikjättarna ska öka investeringstakten, skriver Reuters.

– Risken lutar mot ytterligare höjningar, särskilt så länge Microsoft och andra fortfarande har kapacitetsbrist, säger Saxos strateg Charu Chanana till nyhetsbyrån.

Tesla rasar 13 procent och Alphabet runt 7 procent på torsdagsbörsen.