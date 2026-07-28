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Jordbävning i Japan – tsunamivarning utfärdad

Av Marcus Lindén
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En kraftig jordbävning med en preliminär magnitud på 7,1 skakade en av Japans sydligaste öar Kyushu på tisdagsförmiddagen, svensk tid. Ett efterskalv slog till en halvtimme senare.

En tsunamivarning har utfärdats. Vågorna väntas inte bli högre än omkring en meter, men människor i området uppmanas att hålla sig undan kustområdena. Varningen väntas hävas inom kort.

När jordbävningen slog till blev tusentals hem strömlösa och tågtrafiken ställdes in, skriver Reuters.

Yomiuri Shimbun direktrapporterar (japanska)
live · www.yomiuri.co.jp
De första tsunamivågorna har redan anlänt
www.japantimes.co.jp
Japan är ett av världens hårdast drabbade länder för jordbävningar
Reuters  · Ofta betalvägg
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