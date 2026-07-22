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Josef Fares, kreativ chef och grundare av Hazelight Studios, talade på tech-eventet Techarena på Strawberry arena i Stockholm i februari i år. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Gamingboomen

Josef Fares tar ut nära en halv miljard ur spelbolaget

Av Andreas Victorzon
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Datorspelsföretaget Hazelights ägare Josef Fares gör en vinstutdelning på 432 miljoner kronor, rapporterar Breakit. Den framgångsrika spelstudion gjorde förra året en vinst på 735 miljoner kronor, och Fares är den enda ägaren.

Den tidigare filmskaparen äger Hazelight via bolaget Drillbazz, som vid det senaste bokslutet hade ett eget kapital på nära 1 miljard kronor, skriver sajten.

Ligger fortfarande i lä mot Minecraft-grundaren Markus Persson
Breakit

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bakgrund
 
Josef Fares
Wikipedia (sv)
Josef Fares, född 19 september 1977 i Beirut, Libanon, är en svensk filmregissör, manusförfattare, skådespelare och datorspelsutvecklare.
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