Josef Fares tar ut nära en halv miljard ur spelbolaget
Datorspelsföretaget Hazelights ägare Josef Fares gör en vinstutdelning på 432 miljoner kronor, rapporterar Breakit. Den framgångsrika spelstudion gjorde förra året en vinst på 735 miljoner kronor, och Fares är den enda ägaren.
Den tidigare filmskaparen äger Hazelight via bolaget Drillbazz, som vid det senaste bokslutet hade ett eget kapital på nära 1 miljard kronor, skriver sajten.
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bakgrund
Josef Fares
Wikipedia (sv)
Josef Fares, född 19 september 1977 i Beirut, Libanon, är en svensk filmregissör, manusförfattare, skådespelare och datorspelsutvecklare.
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