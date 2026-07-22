Josef Fares tar ut nära en halv miljard ur spelbolaget

Josef Fares, kreativ chef och grundare av Hazelight Studios, talade på tech-eventet Techarena på Strawberry arena i Stockholm i februari i år.

Datorspelsföretaget Hazelights ägare Josef Fares gör en vinstutdelning på 432 miljoner kronor, rapporterar Breakit. Den framgångsrika spelstudion gjorde förra året en vinst på 735 miljoner kronor, och Fares är den enda ägaren.

Den tidigare filmskaparen äger Hazelight via bolaget Drillbazz, som vid det senaste bokslutet hade ett eget kapital på nära 1 miljard kronor, skriver sajten.