Minecraft-grundaren tar ut över en miljard i utdelning

Minecraft-grundaren Markus ”Notch” Persson delade ut 1,15 miljarder kronor till sig själv förra året. Det visar bokslutet från spelmiljardärens privata ägarbolag, skriver Breakit. Dessutom fördubblade hans privata holdingbolag sin vinst till 687 miljoner kronor.

Under både 2023 och 2024 beslutade Notch om utdelning på 1 miljard per år. I våras gjorde han dessutom en extrautdelning på 600 miljoner kronor.

2014 sålde Persson succéspelet Minecraft till Microsoft för 18 miljarder kronor.