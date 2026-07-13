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Markus ”Notch” Persson. Bild från 2010. (Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT)
Gamingboomen

Minecraft-grundaren tar ut över en miljard i utdelning

Av Andreas Victorzon
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Minecraft-grundaren Markus ”Notch” Persson delade ut 1,15 miljarder kronor till sig själv förra året. Det visar bokslutet från spelmiljardärens privata ägarbolag, skriver Breakit. Dessutom fördubblade hans privata holdingbolag sin vinst till 687 miljoner kronor.

Under både 2023 och 2024 beslutade Notch om utdelning på 1 miljard per år. I våras gjorde han dessutom en extrautdelning på 600 miljoner kronor.

2014 sålde Persson succéspelet Minecraft till Microsoft för 18 miljarder kronor.

I bolaget finns tillgångar värda nästan 11,9 miljarder kronor
Breakit

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