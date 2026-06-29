Wingefors spår ljusning för gaming: ”Ett riktigt fint år”
Efter flera år av kräftgång går spelsektorn mot en ljusning. I alla fall om man ska tro Embracer-grundaren Lars Wingefors.
Efter en period med projekt som pausats eller gått i stöpet väntar ett år med flera stora spellanseringar, inte minst med GTA VI senare i höst, säger han till DI.
– Det finns en hel del ... både från oss och andra som kommer det kommande året. Jag tror att gamers kommer att ha ett riktigt fint år framför oss, säger han.
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