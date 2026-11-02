Klippen där P3-profilen David Druid går till verbalt angrepp mot en kvinna kan vara brottsliga, säger juristen Ängla Pändel till Aftonbladet.

– Lagen om kränkande fotografering riktar in sig på att man inte i hemlighet får filma en person som befinner sig på en plats där man kan förvänta sig att vara privat. Ett exempel kan vara i hemmet.

Filmandet kan dock ses som juridiskt försvarligt om man exempelvis känner sig hotad och filmar för att samla bevis, fortsätter hon.

Att sprida klippen i sociala medier kan också utgöra förtal, enligt Pändel.