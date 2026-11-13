Källa: Nya hemliga möten mellan de rödgröna
Nya möten har skett i dag mellan S, MP och C, och det med bara timmar kvar till C:s uppsatta tidsfrist i eftermiddag, skriver Expressen.
– Vi har pratat politik, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist, till tidningen.
Hon säger att hon räknar med att få totalpaket presenterade för sig både av högersidan och vänstersidan framåt 17-tiden, men att så ännu inte skett.
– Jag kommenterar ingenting förrän vi vet hela paketet.
Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén och Socialdemokraternas Mikael Damberg uppges ha representerat de andra rödgröna partierna.
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