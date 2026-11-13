Källa: Nya hemliga möten mellan de rödgröna

Nya möten har skett i dag mellan S, MP och C, och det med bara timmar kvar till C:s uppsatta tidsfrist i eftermiddag, skriver Expressen.

– Vi har pratat politik, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist, till tidningen.

Hon säger att hon räknar med att få totalpaket presenterade för sig både av högersidan och vänstersidan framåt 17-tiden, men att så ännu inte skett.

– Jag kommenterar ingenting förrän vi vet hela paketet.

Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén och Socialdemokraternas Mikael Damberg uppges ha representerat de andra rödgröna partierna.