Toppskiktet inom Centerpartiet har kallats till hemligt möte på torsdagen för att diskutera regeringsfrågan, uppger källor till Ekot och SVT.

Partigruppen och riksdagsgruppen ska delta i mötet, som ska ha varit inbokat sedan en tid tillbaka.

Mötet ska handla om att partigruppen och riksdagsgruppen ska få en ”gemensam lägesbild”. C-toppen Martin Ådal avböjer att bekräfta att mötet ska hållas för SVT, och säger att partiet står fast vid sina röda linjer om att varken sitta i regering med Vänsterpartiet eller ge Sverigedemokraterna politiskt inflytande.