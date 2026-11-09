C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist föredrar ett samarbete med högersidan i valet mellan S och M, uppger källor för Expressen.

Tidningen skriver att partiledningen är splittrad i frågan och att den enligt uppgift orsakat ”en rejäl internkonflikt”.

Partiets ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl uppges vara en av C-topparna som föredrar ett samarbete med S.

Thand Ringqvist har bett både Socialdemokraterna och Moderaterna att presentera ett ”totalpaket” senast på fredag, som Centern sedan kan ta ställning till.