Källor: Fler AI-modeller från Open AI ”rymde”

Open AI har upptäckt flera fall där deras AI-modeller smitit från sina testmiljöer, uppger källor för Reuters.

Upptäckten gjordes under den pågående utredningen av det redan kända fallet där en av deras modeller rymde från den slutna testmiljön och hackade AI-bolaget Hugging Face.

Enligt en av källorna var de nyupptäckta incidenterna mer begränsade i omfattning, och modellerna tros inte ha lämnat Open AI:s nätverk.

I går meddelade Anthropic att även deras modeller hackat it-system hos externa företag efter att de av misstag fått tillgång till internet under olika test.