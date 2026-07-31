ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (AP)
Utvecklingen av AI

Källor: Fler AI-modeller från Open AI ”rymde”

Av Joel Malmén
Publicerad:

Open AI har upptäckt flera fall där deras AI-modeller smitit från sina testmiljöer, uppger källor för Reuters.

Upptäckten gjordes under den pågående utredningen av det redan kända fallet där en av deras modeller rymde från den slutna testmiljön och hackade AI-bolaget Hugging Face.

Enligt en av källorna var de nyupptäckta incidenterna mer begränsade i omfattning, och modellerna tros inte ha lämnat Open AI:s nätverk.

I går meddelade Anthropic att även deras modeller hackat it-system hos externa företag efter att de av misstag fått tillgång till internet under olika test.

Omni förklararAI rymde och gjorde en cyberattack – kan det stoppas?

Omni Mer
Oklart hur många incidenter det gäller
Reuters  · Ofta betalvägg
Anthropics blogginlägg (30 juli)
www.anthropic.com
Open AI:s blogginlägg om den första incidenten (21 juli)
openai.com
Annons
Jämför bredband på din adress – hitta bästa priset och sänk kostnaden
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Utvecklingen av AIOpen AIAnthropicArtificiell intelligens