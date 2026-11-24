Tesla och Space X är ännu inte nära en uppgörelse – affären kan möta motstånd i både USA och Kina

Fem styrelseledamöter förhandlar om fusionen mellan Tesla och Space X och siktar på att bli klara före årsskiftet, enligt källor till Financial Times.

För Tesla förhandlar Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson och Jack Hartung, medan Roelof Botha och Randy Glein representerar Space X.

Affären värderas till omkring 36 000 miljarder kronor och kan bli den största företagsfusionen någonsin. Med bolagens nuvarande börsvärden skulle det sammanslagna bolaget bli världens femte största, mellan Alphabet och Amazon, enligt sajten Companiesmarketcap.

Elon Musk får inte själv förhandla eftersom han leder och äger delar av båda bolagen. De fem förhandlarna har alla sedan länge kopplingar till Musk och de två sidorna har anlitat olika banker och jurister.

– De har inte råd att låta Elon köra över dem, säger en källa med insyn till FT.