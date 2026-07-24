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President Donald Trump och försvarsminister Pete Hegseth på onsdagen. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
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Källor: Iran har avvisat förslag om vapenvila från USA

Av Tor Gasslander
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Iran har avvisat ett förslag om vapenvila från USA, uppger iranska och irakiska källor för New York Times.

Förslaget ska ha överlämnats av Iraks president Ali al-Zaidi under ett besök i Teheran. Irans president Abbas Araghchi tycks i ett uttalande till statsmedier bekräfta att man mottagit meddelandet, men säger också att det inte förändrat relationen till USA.

– Problemet är USA:s inställning, som är ologisk, girig och kontrollerande, säger han.

Striderna mellan Iran och USA har trappats upp de senaste veckorna
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