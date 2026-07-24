Källor: Iran har avvisat förslag om vapenvila från USA
Iran har avvisat ett förslag om vapenvila från USA, uppger iranska och irakiska källor för New York Times.
Förslaget ska ha överlämnats av Iraks president Ali al-Zaidi under ett besök i Teheran. Irans president Abbas Araghchi tycks i ett uttalande till statsmedier bekräfta att man mottagit meddelandet, men säger också att det inte förändrat relationen till USA.
– Problemet är USA:s inställning, som är ologisk, girig och kontrollerande, säger han.
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