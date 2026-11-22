Nordkoreas diktator Kim Jong-Un under ett besök på en vattenbruksanläggning 2025/ Trump under veckans Kinabesök.

Donald Trump försökte under förra året att etablera en kontaktväg till Nordkoreas diktator Kim Jong-Un, men fick enligt WSJ:s källor kalla handen.

Enligt uppgifterna skrev Trump ett brev till Kim och Vita huset väntade sedan utanför Nordkoreas FN-diplomaters kontor på Manhattan för att lämna över det. Amerikanerna lyckades mycket riktigt att leverera brevet till en nordkoreansk diplomat, men på ett FN-möte slängde diplomaten det oöppnade brevet framför ögonen på amerikanerna.

Bakom Trumps vilja att etablera kontakt med Kim finns en flera decennier lång amerikansk vilja att begränsa Nordkoreas kärnvapenprogram. Bakom Kims ovilja att prata med Trump finns en lika lång strävan att USA ska acceptera dem som en kärnvapenmakt.