Leverantörer av grafikkort som används i datacenter höjer regelmässigt priserna med så mycket som 45 procent efter att avtal ingåtts. Det rapporterar Financial Times.

Prisökningarna speglar en intensiv dragkamp om komponenter till den stora datacenterutbyggnaden. En källa med insyn säger att det är ”standard” att priset höjs kraftigt när varorna väl levereras.

– Vi har aldrig sagt nej. När allt kommer omkring är beräkningskraften så viktig för oss att vi är beredda att betala vad det kostar.