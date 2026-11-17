Källor: Nvidia varnar sina kunder om nya chipreglerna
Chipjätten Nvidia varnar sina kunder för juridiska konsekvenser efter de nya chipreglerna, rapporterar CNBC med hänvisning till källor.
Under gårdagen kom nyheten att Trumpadministrationen skärper reglerna för att hindra kinesiska företag från att använda avancerade chip. Enligt de reglerna måste företag i exempelvis Thailand och Malaysia som hyr ut beräkningskraft till Kina söka tillstånd i USA.
Nvidia har beslutat att inte sälja sina chip till bolag som hyr ut mer än 50 procent av sin kapacitet till kinesiska bolag, enligt källorna.
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