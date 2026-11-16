Trumpadministrationen skärper reglerna för att begränsa kinesiska företags tillgång till avancerade amerikanska AI-chip i utländska datacenter. Det uppger handelsdepartementet, enligt nyhetsbyråer.

De nya restriktionerna innebär att datacenteroperatörer i bland annat Singapore, Malaysia och Thailand måste söka amerikanska tillstånd för att köpa avancerade chip från exempelvis Nvidia. Syftet är att hindra kinesiska företag från att kringgå exportrestriktionerna genom att hyra datorkapacitet utomlands.

Beskedet kommer efter spionhärvan kring Nvidias tidigare vd Jensen Huang och bara några dagar före president Donald Trumps statsbesök hos Xi Jinping i Kina.