Kort efter att USA i slutet av 2022 förbjöd export av Nvidia-chip till Kina bildade president Xi Jinping ett partiorgan som har i uppdrag att komma över chipteknik och samla in underrättelser från andra länder på området. Det uppger källor för New York Times.

Organet rapporterar direkt till säkerhetsministern, och syftet med det är att hitta sätt att kringgå amerikanska restriktioner, till exempel genom att hjälpa kinesiska företag att smuggla in avancerade chip.

Säkerhetsanalytikern Alex Joske säger att Xi Jinping gjort AI-kapplöpningen till en huvudprioritering, och att han beordrar underordnade att hitta nya vägar i konkurrensen med Washington.