Källor: Ökande M-missnöje med paret Kristersson

Missnöjet med partiledaren Ulf Kristersson och hustrun Birgitta Ed brer ut sig inom Moderaterna, uppger partikällor för SvD.

Särskilt uppges irritationen riktas mot Ed.

– Folk är förbannade och frustrerade över Fållökna, Birgittas prästkrage och kretsen runt Ulf. De är otrevliga, juniora, omogna och inte verkar förstå vilken kris vi ändå är i, säger en källa.

En annan källa säger att ett tungt ansvar faller på statsministern – turerna kring hans affärer och vänner är så ”amatörmässiga och klibbiga” att även personer som tidigare försvarat honom tar avstånd.

Tidigare i veckan uppgav också partikällor för SVT Nyheter och Expressen att frustrationen över Kristersson växer, och att diskussioner om hans framtid förs internt.

– Man får vara ärlig och säga att väljarna kanske inte har tagit Kristersson till sig, säger M-toppen Christian Sonesson till SVT.