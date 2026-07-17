Källor: Space X i samtal med Pentagon om datacenter

Elon Musks rymdbolag Space X för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal.

Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller.

Space X har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google.

Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart.