Källor: Space X i samtal med Pentagon om datacenter
Elon Musks rymdbolag Space X för samtal med Pentagon om att stötta försvarshögkvarterets AI-satsning, uppger källor för Wall Street Journal.
Enligt uppgiftslämnarna diskuteras ett avtal värt flera miljarder dollar som skulle ge Pentagon tillgång till datacenterkapacitet för att köra avancerade AI-modeller.
Space X har sedan tidigare ingått liknande avtal med Anthropic och Google.
Källorna betonar dock att förhandlingarna fortfarande pågår och att något avtal ännu inte är klart.
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