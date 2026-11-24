Stålprojektet Stegra i Boden kommer behöva minst 20 miljarder till i finansiering för att färdigställa projektet, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.

Projektet dras med högre byggkostnader, inflation och konkurrens om arbetskraft, skriver nyhetsbyrån.

I somras gick Wallenberg Investments in med en stor investering i Stegra. I september fann bolaget att det inte skulle räcka till att färdigställa projektet och sedan dess har de letat ytterligare finansiering.