Källor: Stegra i Boden behöver minst 20 miljarder
Stålprojektet Stegra i Boden kommer behöva minst 20 miljarder till i finansiering för att färdigställa projektet, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.
Projektet dras med högre byggkostnader, inflation och konkurrens om arbetskraft, skriver nyhetsbyrån.
I somras gick Wallenberg Investments in med en stor investering i Stegra. I september fann bolaget att det inte skulle räcka till att färdigställa projektet och sedan dess har de letat ytterligare finansiering.
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