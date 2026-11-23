Statliga gruvbolaget LKAB utökar samarbetet med stålsatsningen Stegra i Boden. Det handlar om leveranser och tester av järnmalmspellets, men också logistik.

”Det omfattar arbete mot ett långsiktigt leveransavtal, ett strukturerat program för testning av DR-pellets samt detaljerad planering av järnvägsleveranser mellan LKAB:s verksamhet och Stegras anläggning i Boden”, står det i bolagens utskick.

Stegra, som tidigare hette H2 Green Steel, bygger en anläggning i Boden för att tillverka fossilfritt stål. Bolaget, som genomgick en finansieringskris i somras, fick en tung investering av Wallenberg Investments.