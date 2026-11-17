Källor: Topphemligt nätverk hos NSA ligger nere
Ett topphemligt nätverk som används för internkommunikation hos amerikanska NSA ligger nere. Det uppger sex källor för CNN. I skrivande stund ska det inte finnas några tecken på att problemen orsakats av en cyberattack.
Samtidigt följer störningarna i spåren av flera stora datahaverier i USA. Under förra veckan hade Microsoft problem med arbetsverktyg som Outlook och Teams. I fredags stoppades flygtrafiken i landet på grund av arbete med en kommunikationskabel.
bakgrund
NSA
Wikipedia (sv)
National Security Agency (förkortat NSA), Nationella säkerhetsmyndigheten, är en federal myndighet i USA. Den lyder under försvarsdepartementet och är baserad i Fort Meade i Maryland, mellan Baltimore och Washington, D.C., längs motorvägen Patuxnet.
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