Ett topphemligt nätverk som används för internkommunikation hos amerikanska NSA ligger nere. Det uppger sex källor för CNN. I skrivande stund ska det inte finnas några tecken på att problemen orsakats av en cyberattack.

Samtidigt följer störningarna i spåren av flera stora datahaverier i USA. Under förra veckan hade Microsoft problem med arbetsverktyg som Outlook och Teams. I fredags stoppades flygtrafiken i landet på grund av arbete med en kommunikationskabel.