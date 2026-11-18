Rubio: Inget tyder på samordnade angrepp
USA har den senaste tiden drabbats av en rad svåra it-relaterade störningar, men enligt utrikesminister Marco Rubio finns det inget som tyder på ett samordnat angrepp.
– Varje incident är separat och har olika orsaker, säger han till CBS News.
I förra veckan stod all flygtrafik i USA still i flera timmar på grund av ett it-haveri. Samma vecka hade också mjukvarujätten Microsoft omfattande problem med flera av sina tjänster och enligt CNN:s uppgifter har dessutom ett internt kommunikationssystem på säkerhetsmyndigheten NSA legat nere.
Störningar har även drabbat flera storbanker och Apples tjänster.
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