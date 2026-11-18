USA har den senaste tiden drabbats av en rad svåra it-relaterade störningar, men enligt utrikesminister Marco Rubio finns det inget som tyder på ett samordnat angrepp.

– Varje incident är separat och har olika orsaker, säger han till CBS News.

I förra veckan stod all flygtrafik i USA still i flera timmar på grund av ett it-haveri. Samma vecka hade också mjukvarujätten Microsoft omfattande problem med flera av sina tjänster och enligt CNN:s uppgifter har dessutom ett internt kommunikationssystem på säkerhetsmyndigheten NSA legat nere.

Störningar har även drabbat flera storbanker och Apples tjänster.