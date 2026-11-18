Experter och politiker kliar sig i huvudet efter den senaste veckans omfattande it-strul i USA. En möjlig förklaring är att ny AI-teknik hittar mängder av sårbarheter i befintlig mjukvara men att åtgärderna för att täppa till hålen är ofullständiga. Det skriver Financial Time och Wall Street Journal.

– Ingen går säker när organisationer hastar för att skydda sina system och försöker ligga steget före angriparna, säger tidigare säkerhetsrådgivaren Anne Neuberger och fortsätter:

– Flera säkerhetsuppdateringar kan leda till driftstörningar. Jag misstänker att det är vad som har hänt här.

Cybersäkerhetsexperten Nicole Perlroth tror att störningar likt de vi sett den senaste tiden kommer att fortsätta i takt med att fler sårbarheter identifieras.

”Det här är tyvärr bara början”, skriver hon på X.

Under bara den senaste veckan har flera av jätten Microsofts program varit obrukbara, NSA tappat kontakten med ett topphemligt kommunikationsnätverk, storbankerna haft driftstörningar och all flygtrafik har fått stoppas på grund av ett tekniskt fel. Dessutom har en allvarlig sårbarhet hittats i programmeringsspråket Java.