Kritisk bugg i Java hittad med hjälp av AI
En allvarlig bugg har hittats i världens tredje största programmeringsspråk Java, rapporterar BBC. Java används bland annat av banker, sjukhus, myndigheter och stora techbolag världen över.
Bakom upptäckten står startupbolaget Calif, som använder Open AI:s modeller för att hitta sårbarheter i mjukvara.
– Java finns överallt, säger bolagets vd Thai Duong enligt New York Times.
Just den här buggen är dock inte särskilt lätt att utnyttja i ett angrepp, enligt Duong. Det gör att företag och myndigheter har tid att installera säkerhetsuppdateringar.
Så sent som förra månaden slog Calif larm om en annan kritisk sårbarhet i programmeringsspråket php, som används av omkring 70 procent av alla hemsidor på internet.
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