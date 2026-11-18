En allvarlig bugg har hittats i världens tredje största programmeringsspråk Java, rapporterar BBC. Java används bland annat av banker, sjukhus, myndigheter och stora techbolag världen över.

Bakom upptäckten står startupbolaget Calif, som använder Open AI:s modeller för att hitta sårbarheter i mjukvara.

– Java finns överallt, säger bolagets vd Thai Duong enligt New York Times.

Just den här buggen är dock inte särskilt lätt att utnyttja i ett angrepp, enligt Duong. Det gör att företag och myndigheter har tid att installera säkerhetsuppdateringar.

Så sent som förra månaden slog Calif larm om en annan kritisk sårbarhet i programmeringsspråket php, som används av omkring 70 procent av alla hemsidor på internet.