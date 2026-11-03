Donald Trump har i privata samtal medgett att mellanårsvalet kan sluta med att Republikanerna förlorar både representanthuset och senaten till Demokraterna, enligt CNN:s källor.

Källor nära presidenten säger att Trump anser att han själv har gjort tillräckligt för att Republikanerna ska kunna undvika ett värsta tänkbara scenario.

Under kampanjen har han bitvis varit hoppfull kring att opinionsmätningarna har fel och att det inte alls är så illa som det verkar, enligt källorna.

Trump väntas följa valbevakningen tillsammans med en mindre krets av allierade i Vita huset.