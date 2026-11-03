Källor: Trump hoppas än – men befarar katastrofval
Donald Trump har i privata samtal medgett att mellanårsvalet kan sluta med att Republikanerna förlorar både representanthuset och senaten till Demokraterna, enligt CNN:s källor.
Källor nära presidenten säger att Trump anser att han själv har gjort tillräckligt för att Republikanerna ska kunna undvika ett värsta tänkbara scenario.
Under kampanjen har han bitvis varit hoppfull kring att opinionsmätningarna har fel och att det inte alls är så illa som det verkar, enligt källorna.
Trump väntas följa valbevakningen tillsammans med en mindre krets av allierade i Vita huset.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.