Sedan Donald Trumps andra mandatperiod inleddes har hans administration väckt åtal om misstänkt röstfusk mot 236 personer, rapporterar New York Times.

Det kan jämföras med de 158 miljoner röster som lades i presidentvalet 2024. Så sent som i juli påstod Markwayne Mullins, minister för inrikes säkerhet, utan bevis att över 250 000 ickemedborgare var registrerade som väljare i bara fyra delstater.

Departementet för inrikes säkerhet har inlett en enorm jakt på valfuskare. Hundratals federala agenter har beordrats att gå igenom tiotusentals röstlängder och knackat på hemma hos människor som tros ha röstat utan medborgarskap.

– De försöker fabricera bevis, och de misslyckas, säger valexperten David Becker.

Studier och tidigare erfarenheter visar att mönstret upprepar sig. Utredningar om hundratusentals misstänkta ickemedborgare som röstar brukar bara mynna ut i att tiotals hittas.