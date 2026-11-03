Donald Trumps valspurt avslutades på tisdagsmorgonen, lokal tid, med ett telefonsamtal till favoritprogrammet ”Fox & friends”. Det skriver New York Times.

I ett sista försök att övertyga de djupt skeptiska väljarna hävdade han bland annat att ”inflationen är löst” och att USA ”är världens hetaste land”.

– Vi är jättebra nu. Vi var usla för två år sedan, hela världen skrattade åt oss. Ledare i andra länder tog oss inte ens på allvar.

Han tog upp flera områden där hans administrations politik är kontroversiell, däribland Irankriget och stödet till Israel. Han meddelade att USA:s miljardstöd till Israel ska upphöra eftersom ”de inte längre behöver det”.

Presidenten gjorde också sitt bästa för att tona ner kriget i Iran, trots nya attacker senast i går.

– Vi attackerade dem väldigt snällt i går. Inget stort krig, säger han.