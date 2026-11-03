Demokraterna har rejäl medvind i mellanårsvalet i USA. Vid 04-tiden har nyhetsbyrån AP utropat demokrater till vinnare i elva senatsval – däribland i North Carolina som tidigare varit en republikansk delstat.

Demokratiska kandidater går dessutom mot tunga segrar i en rad nyckeldelstater, däribland i Michigan och de traditionellt sett röda delstaterna South Carolina och Texas.

Läget är liknande i Kansas – som inte vunnits av en demokrat på 96 år. Det är dock så jämnt att några segrare inte har utropats.

För att Demokraterna ska vinna senaten måste de ”flippa” fyra delstater, utan att förlora någon åt andra hållet. Mycket pekar mot att det är på väg att ske.

Enligt CNN:s och NBC:s prognoser kommer Demokraterna lyckas få majoritetet i den andra kammaren: representanthuset. Där står alla 435 platser på spel och AP har utropat segrare i 190 distrikt – 122 till demokrater och 68 till republikaner.

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