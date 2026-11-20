Donald Trump med Ohio-senatorn Bernie Moreno på en match i Ohio.

Amerikanska lagstiftare närmar sig en uppgörelse om att förbjuda kinesiska bilar, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.

Senatorer från både Demokraterna och Republikanerna har varit med och tagit fram förslaget. De från stater med tunga bilindustrier har varit drivande, skriver nyhetsbyrån.

Kinesiska bilar är i princip redan utestängda från marknaden på grund av tullarna på 100 procent, men en lagstiftning skulle cementera utvecklingen.

Lagstiftarna i Washington diskuterar hur de ska göra med Mercedes, vars kinesiska ägare har 20 procent av bolaget. Det kan jämföras med Volvo Cars som ägs till 79 procent av kinesiska Geely.