Kan bli färre mördarsniglar i år – hänger på vädret
Den ovanligt torra våren har gett mördarsniglar en tuff start på säsongen. Ted von Proschwitz, snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum, säger till TT att det är ”extremt mycket färre” sniglar än sommaren 2024, och även färre än förra året.
Men för den som månar om sin trädgård är det för tidigt att andas ut. Mördarsnigeln kan delvis återhämta sig om de kommande veckorna blir regniga, säger von Proschwitz.
– De senaste dagarnas regn har lockat fram de mördarsniglar som finns kvar och de är i färd med att lägga nya ägg. Huruvida de äggen klarar sig beror på nederbörden kommande veckor.
bakgrund
Mördarsnigel
Wikipedia (sv)
Mördarsnigel (Arion vulgaris), tidigare kallad spansk skogssnigel, är en art i familjen skogssniglar. Den är ungefär lika stor som svart skogssnigel (Arion ater) och har rödbruna färgnyanser. Mördarsnigeln lever av döda och levande växter, på kadaver samt av döda och skadade sniglar, även av den egna arten. I och med att den spridits passivt av människan genom att ägg och sniglar följer med transporter av plantor, jord och trädgårdsavfall så har den introducerats och etablerat sig långt utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, och då den på många håll uppträder invasivt har den blivit till ett gissel för många odlare och i trädgårdar.
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