Kan bli färre mördarsniglar i år – hänger på vädret

Den ovanligt torra våren har gett mördarsniglar en tuff start på säsongen. Ted von Proschwitz, snigelexpert på Göteborgs naturhistoriska museum, säger till TT att det är ”extremt mycket färre” sniglar än sommaren 2024, och även färre än förra året.

Men för den som månar om sin trädgård är det för tidigt att andas ut. Mördarsnigeln kan delvis återhämta sig om de kommande veckorna blir regniga, säger von Proschwitz.

– De senaste dagarnas regn har lockat fram de mördarsniglar som finns kvar och de är i färd med att lägga nya ägg. Huruvida de äggen klarar sig beror på nederbörden kommande veckor.