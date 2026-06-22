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Sol och bad på Smedsuddsbadet i Stockholm under helgen. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

SMHI går ut med flera varningar för höga temperaturer

Av Tomas Ekelund
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SMHI varnar för höga temperaturer på flera håll i landet i veckan. För Kalmar län gäller varningen till onsdag kväll. För större delen av Götaland och Värmland gäller varningen från torsdag till klockan 14 på söndag

– På lördagen kan det bli över 30 grader, upp till 33 på sina håll, säger Catarina Wahlström, meteorolog på SMHI.

SMHI utfärdar värmevarningar när prognosen pekar mot temperaturer över 26 grader över tre dygn.

Varningen riktar sig främst till riskgrupper som äldre och små barn
TT
Wahlström: ”Man ska vara uppmärksam på sina kroppssignaler”
Expressen
”Under tisdag och onsdag kan betydligt svalare luft ta över”
Aftonbladet
Varningar från SMHI
karta · www.smhi.se

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